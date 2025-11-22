Vance’ten Ukrayna planını eleştirenlere sert tepki: “Gerçekleri çarpıtıyorlar”

Trump yönetiminin barış planının temel hedefinin Ukrayna'nın egemenliğini koruyarak ölümleri durdurmak olduğunu vurgulayan Vance, planın hem Rusya hem de Ukrayna tarafından kabul edilebilir olması gerektiğinin altını çizdi. Vance ayrıca savaşın yeniden başlama ihtimalinin azaltılmasının en önemli unsurlardan biri olduğuna dikkat çekti.

"ELEŞTİRENLER YA PLANI YANLIŞ ANLADI YA DA SAHADAKİ GERÇEKLERİ YANLIŞ AKTARDI"

Planı eleştirenlerin "ya planı yanlış anladığını ya da sahadaki gerçekleri yanlış aktardığını" savunan Vance, "Daha fazla para, silah ve yaptırım olursa zafere ulaşılacağına dair bir hayal var. Barışı, hayal dünyasında yaşayan başarısız siyasetçiler getirmeyecektir." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimince hazırlanan, Ukrayna ile Rusya arasındaki 28 maddelik barış planı önerisinin Kiev'e sunulduğu belirtilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden 20 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı, ABD tarafından gönderilen taslak planı resmen teslim aldı. ABD tarafı, bu planın diplomasiyi yoğunlaştırabileceğini belirtiyor." ifadelerine yer verilmiş ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin'nin de Trump ile gelecek günlerde konuyu değerlendirmek için görüşebileceği kaydedilmişti.

Zelenskiy, yaptığı başka açıklamada da "barış planı" üzerinde çalıştıklarını kaydederek, ülkesinin milli çıkarlarına "asla ihanet etmeyeceğini" söylemişti.