Vanuatu’da feribot faciası: 30’dan fazla kişi kayıp
Pasifik Ada ülkesi Vanuatu’da Santo Adası’ndan Ambae Adası’na sefer yapan “MV Matui” feribotunun batması sonucu 30’dan fazla kişi kayboldu. Feribotta bulunan 40’tan fazla yolcu ve mürettebattan 15’i kurtarılırken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Vanuatu Başbakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Santo Adası'ndan Ambae Adası'na sefer yapan "MV Matui" feribotunun battığı bildirildi.
Feribotta bulunan 40'tan fazla yolcu ve mürettebattan 15'inin kurtarıldığı belirtilen açıklamada, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.
Açıklamada, kayıp 30'dan fazla kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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