Varna’da sağanak yağış etkili oldu

Bulgaristan Ulusal Radyosu (BNR) Varna'nın aktardığı bilgilere göre, yalnızca yarım saat içerisinde devrilen ağaçlar ve su altında kalan alt geçitlerle ilgili 30'dan fazla ihbar yapıldı. Yoğun yağışın, kentin yağmur suyu drenaj sisteminin kapasitesini aşması nedeniyle birçok bölgede su baskınları meydana geldi.

Kentin ana ulaşım güzergahlarında trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, bazı araçlar oluşan derin su birikintileri nedeniyle yollarda mahsur kaldı. Sürücüler zor anlar yaşarken, ekipler ulaşımın yeniden normale dönmesi için çalışma başlattı. Olumsuz hava koşulları kültür sanat alanını da etkiledi. Şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle Varna Devlet Kukla Tiyatrosu'nun yazlık sahnesindeki metal konstrüksiyon çöktü. Tiyatro binesinde bulunan kuklaların ve dekorların yer aldığı depolar ise su altında kaldı. Tiyatro yönetimi tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen maddi hasara rağmen planlanan gösterilerin iptal edilmeyeceği, programın mümkün olan en kısa sürede normale döndürülmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Acil durum ekipleri ise kent genelinde devrilen ağaçların kaldırılması, su baskınlarının giderilmesi ve hasar tespit çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör