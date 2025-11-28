Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo Kutsal Ruh Katolik Kilisesi’nde konuştu

Konuşmasında Hazreti İsa'nın havarilerinin Anadolu'ya göç ettiğini hatırlatan Papa 14. Leo, Antakya'nın ve bugün İzmir sınırlarındaki Efes Antik Kenti'nin Hristiyan tarihi için taşıdığı öneme vurgu yaptı. Papa, Türkiye'de şu anda farklı kollardan pek çok Hristiyan topluluğunun yaşadığını söyledi.

DEPREM YARDIMLARINA TEŞEKKÜR

Papa 14. Leo, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremleri de hatırlattı. Papa, deprem sonrası kilisenin yürüttüğü yardım çalışmalarını destekleyen uluslararası kuruluşlara teşekkür etti.

Papa 14. Leo, programı kapsamında Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret edecek.