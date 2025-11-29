Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’ne ziyaret gerçekleştirdi

Papa 14. Leo, günün ilk durağı olan Sultanahmet Camisi ziyaretinin ardından Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ne geçti. Papa, burada yerel kiliseler ve Hristiyan topluluklarından temsilcilerle iki saati aşan özel görüşme yaptı.

AYA YORGİ KİLİSESİ'NDE "ŞÜKÜR DUASI" ETKİNLİĞİNE KATILACAK

Papa, öğleden sonra Aya Yorgi Kilisesi'nde "Şükür Duası" etkinliğine, ardından da Volkswagen Arena'daki ayine katılacak.