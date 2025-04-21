Vatikan’a siyahi Papa mı geliyor

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva dün 88 yaşında hayatını kaybetti. Papa Fransuva'nın cenaze işlemlerine dün akşam başlanırken dört-altı gün içinde cenaze töreni yapılması öngörülüyor. Papa Fransuva, yüzyıldan uzun süredir Vatikan'a gömülmeyen ilk papa olacak. Roma topraklarındaki Santa Maria Maggiore Bazilikası'na özel bir bağlılığı olan Papa, mezarının da burada olacağını açıklamıştı. Papa, yayınladığı son mesajında Gazze'deki sivil kayıplardan derin üzüntü duyduğunu ifade ederek uluslararası topluma seslenmişti.

Katolik dünyasının 266. Papa'sı olan Papa Fransuva'nın ölümünün ardından gözler, bundan sonraki sürece çevrilmiş durumda. Ölüm haberiyle Vatikan'da asırlardır uygulanan geleneksel "Sede Vacante" (boş makam) dönemine girildi. Halihazırda Kamerlengo olan İrlandalı Kardinal Kevin Joseph Farrell, Papa Fransuva'nın ölümünü tasdik etmesi, papalık mührü olan "balıkçı yüzüğünü" imha etmesi, Papa'ya ait özel daireleri mühürlemesi ve "Sede Vacante" ilan etmesi bekleniyor. İstisnai bir durum olmaması halinde, 15-20 gün içinde papa seçimi (konklav) başlayacak.

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER VAR

Öne çıkan isimler arasında Vatikan Dışişleri Bakanı Kardinal Pietro Parolin (İtalya), sosyal adalet vurgusuyla bilinen Kardinal Luis Antonio Tagle (Filipinler) ve Afrikalı siyahi aday Kardinal Peter Turkson (Gana) yer alıyor. Ayrıca Macaristan'dan Kardinal Peter Erdo ve Ukrayna'dan genç isim Kardinal Mykola Bychok da muhtemel adaylar arasında gösteriliyor.

BEYAZ DUMAN BEKLEYİŞİ

Yeni Papa'yı seçmekle görevli olan 80 yaş altındaki 136 kardinal, önümüzdeki günlerde Sistine Şapeli'nde konklav sürecine dahil olacak. Kardinaller dış dünyayla tüm bağlarını kopararak gizlilik yemini edecek. Her gün dört kez oylama yapılacak ve gerekli olan üçte iki çoğunluk sağlanana kadar süreç devam edecek. Oy pusulalarının yakılmasının ardından çıkan beyaz duman, yeni Papa'nın seçildiği anlamına geliyor. Siyah duman ise henüz karar alınmadığını gösteriyor. Kurallara göre, seçimde üçte iki çoğunluğu alan Kardinal, görevi kabul etmesi durumunda yeni Papa olarak ilan edilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Fransuva'nın vefatının ardından, dünya genelinden taziye mesajları gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Katolik dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva'nın vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek şunları kaydetti: "Saygıdeğer bir devlet adamı olan Papa Fransuva, aynı zamanda farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, özellikle Filistin meselesi ve Gazze'deki soykırım başta olmak üzere insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi. Müteveffanın ailesine, Vatikan Devleti'ne ve Katolik dünyasına şahsım ve milletim adına taziyelerimi iletiyor, başsağlığı diliyorum."