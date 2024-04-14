Vatikan’a tarihi çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva'ya gönderdiği Filistin konulu mektupta, "Öldürmenin tüm semavi dinlerce haram kılındığı bilincine sahip olan insanlık, Gazze'de uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun çiğnenmesine daha fazla müsaade etmemelidir" dedi. Filistin meselesine çözümün formülünü açıklayan Erdoğan, "Filistin-İsrail meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan Ortadoğu'da kalıcı barış ve istikrarın tesisi mümkün değildir" dedi. Mektupta şu ifadelere yer verildi: "Dünya çapında yayılan İslam karşıtlığı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi son dönemde toplumlararası barışı tehdit eden eğilimler de akılda bulundurulduğunda dünyamız, akılcı siyasete, bütün taraflarla diyalog kurabilen aktörlere, tarihte hiç olmadığı kadar ihtiyaç duymaktadır. Bu anlayış çerçevesinde, dünya barışına hizmet etme gayemiz temelinde ve karşılıklı anlayış kültürünü yaygınlaştırmak üzere, Vatikan'la işbirliğimizi geliştirmekte kararlıyız."