Vatikan’da cenaze diplomasisi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva'nın cenaze töreni için dünya liderleri Roma'ya akın etti. Cenaze töreni, Vatikan duvarları ve taziyelerin örtüsü altında dünya liderleri arasında gayri resmi bir diplomasiye dönüştü. Yaklaşık 170 ulusal delegasyon, uluslararası liderler, krallar ve kraliçelerin yer aldığı cenaze törenine Türkiye'yi temsilen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş katıldı.

'KOŞULSUZ ATEŞKESİ GÖRÜŞTÜK'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, fırsattan yararlanarak törene katılan ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Trump ile "iyi toplantı" yaptıklarını belirten Zelenski, birçok konuyu ele aldıklarını ifade etti. Zelenski, tam ve koşulsuz ateşkesin sağlanması ve savaşın tekrarlanmasını önleyecek kalıcı bir barış hakkında konuştuklarını aktararak, "Ortak sonuçlar elde edersek tarihi olma potansiyeli taşıyan oldukça sembolik bir toplantı (olur)" dedi. Birçok gözlemci, törenin bir anma anından daha fazlası olacağını ve liderler arasında gayri resmi siyasi alışverişler için bir fırsata dönüşmesinin beklendiğini kaydetmişti.

21 Nisan'da hayatını kaybeden Papa Fransuva için Vatikan'da düzenlenen cenaze törenine 140 bin kişi katıldı. Vatikan, Azize Büyük Meryem Bazilikası'na defnedilen Papa Fransuva mezarının bugün ziyarete açılacağını söyledi.

TÜRKİYE'DEN KURTULMUŞ KATILDI

Yaklaşık 170 delegasyon, liderler, krallar ve kraliçelerin yer aldığı cenaze törenine Türkiye'yi temsilen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş katıldı.