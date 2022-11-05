Vatikan’da Osmanlı tarihi öğretilecek

Aksoy, Enstitüde Osmanlı tarihi çalışacak öğrencilerin Türkçe arşiv belgelerini okuyabilmeleri için yine kendisinin vereceği Türkçe dili dersinin de bu dönem müfredatta yer aldığı bilgisini paylaştı.

Aksoy, Papalık Şarkiyat Enstitüsünde uzun bir aradan sonra Türkçe dersinin de verildiğine dikkati çekerek, "Böylelikle Papalık Şarkiyat Enstitüsünde yaklaşık 60 sene sonra ilk defa Türkçe öğretilmiş oldu. Türkçeye büyük bir ilgi var. Dersleri anlatırken zengin kültürümüzden ve tarihimizden alıntılar yaparak anlatmaya çalışıyorum. Tabii bu da Türkiye'ye karşı bir ilgi ve merak uyandırıyor. Amacım da bu zaten. Bu öğrenciler, daha sonra bizim metinlerimizi, tarihi kaynaklarımızı da okuyarak az önce bahsettiğim gibi tarihe bizim açımızdan bakmış olacaklar ve daha tarafsız bir bakış açısına sahip olacaklar. Bu dersi de bu sebeple kabul ettim." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliğinin, yıllar önce Papalık Şarkiyat Enstitüsü ile tanışmasını sağladığını anlatan Aksoy, "Senelerce üzerine çalışıp doktoramı yaptığım konuda bir Papalık kurumundan ders verme teklifi almaktan dolayı büyük bir gurur duydum. Tabii bu, bana çok büyük bir sorumluluk yüklüyor çünkü buradaki tek Türk'üm ve ülkemi temsil ediyorum." ifadelerini kullandı.

Canan Parmaksızoğlu Aksoy, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'ın da Papalık Şarkiyat Enstitüsündeki bu gelişmeleri desteklediğini ve bundan memnuniyet duyduğunu kendisine söylediğini aktardı.

Aksoy, aynı zamanda Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy'un eşi olması sebebiyle Enstitüdeki derslerini belirli aralıklarla Roma'ya gelerek bizzat vereceğini, bazen de çevrim içi olarak uzaktan gerçekleştireceğini ifade etti.

Papalık Şarkiyat Enstitüsü Rektörü Prof. David E. Nazar da müfredatlarında ilk kez böyle bir ders vermeleri ve bunu da Dr. Canan Aksoy'a teklif etmeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Papalık Şarkiyat Enstitüsünün adında geçen "Doğu"dan kastın Bizans, ardından da Osmanlı İmparatorluğu olduğuna dikkati çeken Prof. Nazar, şunları kaydetti: "Sadece kiliseden ya da politikadan değil, coğrafyadan tarihe, Orta Doğu ile ilişkilere kadar, Akdeniz'e, Türkiye'ye, Rusya'ya, Etiyopya'ya, Hindistan'a kadar geniş bir coğrafyanın üzerinde duruyoruz. Bizim için sadece bir kitapta yazan şeyi okuyup anlamak yeterli değildir. Bunların hepsini kitaplardan okuyabiliriz lakin bunları bölgeden gelen insanlardan dinlemek, burada olduğu gibi örneğin, bir Türk kadını, Türkiye hakkında konuşabilir ki onun aktaracaklarını kitaplarda bulamayız."

Prof. Nazar, enstitülerinde 6'sı modern, 6'sı eski dil olmak üzere 12 dilde eğitim verdiklerini dile getirerek, Türk dilinde verecekleri eğitimin, Şarkiyat Enstitüsünün tarihinde bugüne kadarki büyük bir boşluğu doldurmak için fırsat olduğunu anlattı.

Dr. Canan Parmaksızoğlu Aksoy'u uzun yıllardır tanıdıklarını ifade eden Rektör Prof. Nazar, burada ders verecek olmasından büyük memnuniyet duyduklarını ve bunun kendileri için büyük bir onur olduğunu söyledi. Prof. Nazar, "Türk entelektüelleri, hocaları burada, Şarkiyat Enstitüsünde her zaman var olmalılar." dedi.