Vatikan’da Papa için cenaze töreni! Dünya liderleri akın etti: Trump ve Zelenski’nin görüşmesi damga vurdu

Kardinal Re, Papa Franciscus'un papalığı boyunca göç ve göçmenler konusunda hep duyarlı olduğunu ve onlara "sayısız jest yaptığını" ifade ederek, ilk ziyaretini İtalya'nın en çok düzensiz göç alan adası Lampedusa'ya gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Kardinal Re, törende yaptığı konuşmada, Papa Franciscus için "Halkın arasında bir papa oldu." dedi.

Bir süredir solunum yollarındaki sağlık sorunlarıyla mücadele eden, 21 Nisan'da yaşamını yitiren Katolik Kilisesi'nin 266. lideri Papa Franciscus için Aziz Petrus Meydanı'nda gerçekleştirilen ayin, naaşının tören alanına omuzlarda taşınmasıyla yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) başladı.

Papa Franciscus'un duvarlar değil köprüler kurmaktan yana olduğunu belirten Kardinal Re, "Papa, her zaman barış çağrısı yaptı ve savaşlara diplomatik çözüm bulunmasını istedi ve sık sık savaşların bir yenilgi olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

Kardinal Re, "Papa Franciscus, her zaman konuşmalarını 'Benim için dua edin.' diye tamamlardı, şimdi biz kendisinden bizim için dua etmesini istiyoruz." diye konuştu.