Vatikan’da Papa’dan sürpriz çıkış: Hastalığının ardından ilk kez görüldü

Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı ve taburcu edilmişti. İyileşme sürecine giren Katoliklerin ruhani lideri, hastalığının ardından ilk kez Aziz Petrus Meydanı'na çıkarak halkı selamladı.

Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025 16:04

Katolik aleminin her 25 yılda bir kutladığı geleneksel "Jübile" yılı çerçevesinde bugün Vatikan'da hastalara ve sağlık sektörü çalışanları için düzenlenen törenin son bölümünde bir sürpriz yaşandı. Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 38 gün boyunca Roma'daki Gemelli Hastanesinde tedavi gördükten sonra 23 Mart'ta taburcu edilen ve halihazırda nekahet döneminde olan Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, hastalığının ardından bugün ilk kez Aziz Petrus Meydanı'na çıktı. Meydana tekerlekli sandalyeyle getirilen 88 yaşındaki Papa, burada halkı selamladı ve "Herkese iyi pazarlar. Çok teşekkür ederim." dedi. Papa'nın konuşmakta zorlandığı ve burnunda da oksijen desteği için nazal kateter olduğu görüldü.

Bu arada, pazar günü olması sebebiyle Vatikan, Papa Franciscus'un geleneksel pazar günü duası sonrasındaki mesajını da yazılı olarak paylaştı. Papa mesajında, "Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği saldırıların yaşandığı Ukrayna'da barış için dua etmeye devam edelim. Aynı şey Gazze'de de yaşanıyor. İnsanlar barınaksız, yiyeceksiz, temiz susuz, akıl almaz koşullarda yaşamaya zorlanıyor. Silahlar sussun, diyalog başlasın. Tüm rehineler serbest bırakılmalı ve halka yardım edilmelidir." ifadelerini kullandı. Papa, ayrıca Vatikan'daki törene yönelik mesajında da sağlık çalışanlarına şiddeti kınadı.