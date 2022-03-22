Vatikan’da reform! Kadınlar yönetimde üst düzey rol alabilecek

DİN ADAMI OLMA ŞARTI KALDIRILDI

Buna göre, "Curia" olarak bilinen yönetimde görev alabilmek için din adamı olma şartı kaldırıldı ve böylece vaftiz edilmemiş Katolik bireyler ile kadınların sorumluluk taşıyan rollere getirilmesinin önü açıldı.

Ayrıca yeni anayasanın küçüklerin özellikle de cinsel istismar hadiselerinden korunmasını güçlendireceği belirtildi. Vatikan'da daha önce oluşturulan Küçükleri Koruma Komisyonu, yeni anayasa ile İman Doktrini Başkanlığı altında anayasal bir kurum haline getirildi.

Rahip Ghirlanda, buna ilişkin "Komisyonun bu tür suçları önleme görevi vardır. Başkanlığın disiplin biriminin, bu suça karışanlara cezai süreç yürütmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

"Praedicate Evangelium" adı verilen yeni anayasanın 5 Haziran'da yürürlüğe gireceği ve böylece en son 1988'de Papa 2. Ioannes Paulus'un (2. John Paul) yaptığı "Pastor Bonus" isimli anayasanın yerini alacağı belirtildi.