Vatikan’da tarihi tören

Katolik Kilisesi'nin yeni papası 14. Leo (Leone), dün dünya çapından onlarca devlet ve hükümet temsilcisinin katıldığı bir törenle resmen göreve başladı. Papa'nın göreve başlama törenine katılan liderler arasında Almanya, Avustralya, Ukrayna, Ermenistan, İsrail, Kanada gibi birçok ülkenin devlet ve hükümet başkanları, ayrıca 10 kadar ülkenin kraliyet ailesi temsilcileri de yer aldı. Diğer dinleri ve Hristiyan mezheplerini temsilen de büyük katılım vardı. Fener Rum Patriği Bartolomeos ve Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan da katılımcı dini temsilciler arasındaydı. Vatikan'a yakın kaynaklar Papa ile Patrik Bartolomeos'un, İznik Konsili'nin 1700. yıldönümü için Türkiye'ye yapması beklenen ziyareti de görüştüğünü belirtiyor.