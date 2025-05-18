Vatikan’da yeni dönem: Papa 14’üncü Leo görevine başladı

Hristiyan Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan'da 8 Mayıs günü yapılan seçimle liderliğe getirilen Papa 14'üncü Leo'nun göreve başlama ayini gerçekleştirildi. Aziz Petrus Meydanı'nda töreni izlemek için yaklaşık 150 bin kişi bir araya gelirken, Papa kendisine ait mobil aracıyla kalabalığı selamladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'ın da katılanlar arasında yer aldığı ayinde Papa 14'üncü Leo, resmen göreve başladı.

PAPA'DAN "BİRLİK, BERABERLİK VE KARDEŞLİK" ÇAĞRISI

Papa 14'üncü Leo, törende kalabalığa yaptığı konuşmaya, "Hepinizi şükran dolu bir kalple selamlıyorum" sözleriyle başladı. Papa, "Ben, hiçbir başarım olmadan seçildim ve şimdi, korku ve titremeyle, size bir kardeş olarak geliyorum. Amacım, inancınız ve sevincinizin hizmetkarı olmak, Allah'ın sevgisi yolunda sizlerle birlikte yürümek. Çünkü O, hepimizin bir ailede birleşmemizi istiyor" dedi.

Papa 14'üncü Leo binlerce kişinin katıldığı törenle birlikte resmen göreve başladı

Modern zorluklarla yüzleşirken kilisenin zengin mirasını da korumak istediğini belirten Papa Leo, "Günümüzde hala çok fazla anlaşmazlık, nefret, şiddet, önyargı, farklılık korkusu ve dünyanın kaynaklarını sömüren ve en yoksulları marjinalleştiren bir ekonomik paradigmanın neden olduğu çok fazla yara görüyoruz. Kendi payımıza, dünyada birlik, beraberlik ve kardeşlik için küçük bir maya olmak istiyoruz" diye konuştu.