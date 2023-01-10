Vatikan’dan Emanuela Orlandi için yeni soruşturma! 40 yıldır sırrı çözülemedi

Orlandi olayıyla ilgili Netflix kanalı geçen aylarda "Vatican girl" adıyla bir dizi belgesel yayınlamış ve burada birçok tanıkla yapılan röportajlarda, Emanuela Orlandi'nin kayıp olmasının arkasında Vatikan içindeki cinsel istismar olayları ve Vatikan-mafya ilişkisinin olabileceği iddiası ısrarla vurgulanmıştı.

"Vatikan'da gerçekleri gayet iyi biliyorlar." diyen Orlandi'nin ağabeyi Pietro Orlandi, Papa Franciscus'a kız kardeşinin nerede olduğunu sorduğunda, art arda iki kez "Gökte, meleklerle" cevabını almıştı.

Diğer yandan 31 Aralık 2022'de hayatını kaybeden Emerit Papa 16. Benediktus'un özel sekreteri Georg Ganswein, "Orlandi olayıyla ilgili gerçeği Vatikan'ın bildiği ve bununla ilgili Vatikan'da bir belge olduğu" iddialarını reddederek "Bu hayalet belge yayımlanmadı çünkü böyle bir şey yok." dedi.