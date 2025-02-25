Vatikan’dan Papa’nın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

"Papa'nın sağlık durumu kritik olmasına rağmen hafif bir iyileşme gözlemleniyor. Bugün de astım benzeri solunum krizi yaşanmadı ve bazı laboratuvar testlerinde iyileşme görüldü. Hafif böbrek yetmezliği takibi endişe verici bir durum teşkil etmiyor. Oksijen desteği almaya devam etmekle birlikte, oksijen akım hızı ve yüzdesi hafifçe azaltıldı. Doktorlar, klinik tablonun karmaşıklığını göz önünde bulundurarak, ihtiyatlı bir yaklaşımla henüz kesin bir tahminde bulunmuyor."

Vatikan, ay başında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 11 gündür Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde yatan ve burada çift taraflı zatürre teşhisi konan 88 yaşındaki Papa'nın sağlık durumuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Vatikan'ın açıklamasında, Papa'nın öğleden sonra ise çalışma faaliyetlerine yeniden başladığı ve akşam saatlerinde de sıradan bir günde yaptığı gibi yine Gazze'deki bir kilisenin rahibiyle görüştüğü belirtildi.

Sabah yapılan Vatikan açıklamasında da Papa'nın geceyi sakin geçirdiği, sabah ise tedavilerinin sürdüğü, ağrısının olmadığı ve kendisinin iyi bir ruh hali içinde bulunduğu kaydedilmişti.

Öte yandan Roma'da ikamet eden kardinaller, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin öncülüğünde, Papa'nın sağlığı için dua etmek üzere bu akşam Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda bir araya gelecek.