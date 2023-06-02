‘Vay vay Kemal’ yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi kardeş ülke Azerbaycan'da yankılanmaya devam ediyor. Azerbaycan TV kanalında yayınlanan bir programdaki spikerin 7'li koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu yorumu sosyal medyada gündem oldu. Kepez TV'de yayınlanan "Bu Gün" adlı programın spikeri, Kılıçdaroğlu'nun hezimetini gündeme taşıdı. "Öz ülkemizin sevinci gibi sevindik can kardeşlerimizin adına. Bunu ancak tepeden tırnağa Türk olanlar anlar. Önce Bay Kemal, sonra Bay Bay Kemal, nihayetinde ise vay vay Kemal" sözlerini kullanan spikerin o anları, sosyal medyada viral oldu. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Kılıçdaroğlu, "Hayatımın en büyük projesi" sözleriyle açıkladığı "Tarihi İpek Yolu'nu canlandırma projesi"nde Azerbaycan'a yer vermemişti. Azerbaycanlı siyasetçiler de Kılıçdaroğlu'nu "Azerbaycan'ı yok sayamazsınız" tepkisini göstermişti.