Veba salgını korkusu sürüyor
Rusya'nın Sibirya bölgesindeki İrkutsk'ta veba araştırma merkezinde çalışan bir kadının ölümü sonrası salgın hastalık korkusu sürüyor. Araştırma merkezinde tüp kırılması sonucu akciğer vebasına yakalanan Daria Shipilova hayatını kaybederken 200 kişi karantinaya alındı. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor), zatürre tespit edilen kadınla temas eden kişilerin yüzde 60'ının gözlem süresinin sona erdiğini bildirdi. Kadınla temas eden kişiler arasında 2 Kovid-19 ve 2 rinovirüs vakası belirlendiği kaydedildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise resmi olmayan bilgilere göre genel nüfusa yönelik halk sağlığı riskinin düşük olduğu belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Trump "Elimizden geldiğince yardımda bulunacağız" dedi. Yersinia pestis bakterisinin neden olduğu ölümcül bir akciğer enfeksiyonu olan akciğer vebası, insandan insana bulaşabiliyor.
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