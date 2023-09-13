Venedik’te ‘ayak bastı’ parası yasal oldu! Günübirlik gelenlere yeni ücret tarifesi

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, belediye meclisinde kabul edilen kararın ardından yaptığı açıklamada, bunun aşırı turist yoğunluğunu düzenleyici bir adım olduğunu savunarak, "Yılın belirli günlerinde şehri yaşanmaz hale getiren kitle turizminden şehri koruyacak bir sistem bulmaya çalışmalıyız. Büyük bir tevazu ile test yapacağız, kimseye zarar vermemeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kararı destekleyen çevreler olsa da bazıları bu kararın, Venedik'i giriş ücreti ödenen bir açık hava müzesi ya da oyun parkı gibi bir şeye dönüştüreceği tepkisini dile getirdi. Venedik'te önceki yıllarda da benzer uygulamalar gündeme gelmiş ancak Kovid-19 salgını gibi farklı gerekçelerle bu uygulama hayata geçmemişti.