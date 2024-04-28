Venedik’te ayakbastı parası dönemi

İtalya'nın kanallarıyla ünlü tarihi kenti Venedik'te günlük turist yoğunluğunu kontrol altına almak amacıyla günübirlik ziyarete gelen turistlerden giriş ücreti alınmasına yönelik uygulama başladı. Nüfusu 50 bin civarına düşen Venedik'e yılda 30 milyona yakın turistin gittiği hesaplanıyor. Bunların büyük kısmı günübirlik ziyaretçi oluyor. Yoğun tatil dönemlerinde kentin kitlesel turizmin olumsuz etkilerine maruz kalması sebebiyle yıllardır kente girişlerin ücrete tabi olması önerisi konuşuluyordu. Pandemi nedeniyle birkaç yıl ertelenen kente ücretli giriş uygulaması dün başladı.Dünyada ilk kez bir şehirde yapılan giriş ücreti uygulamasının ilk gününde, kayıt olan 80 bin kişiden 15 bin 700 kişi tarihi kent merkezine erişim için gerekli 5 euroluk ücreti ödedi. Uygulama bu yıl yoğun geçmesi beklenen 29 günde denenecek. İtalya'da temmuz ortasına kadar, hafta sonları gibi yoğun olması beklenen günlerde kente günübirlik girişler için 5 euro ödemek gerekecek. Bu tarihler arasında kenti ziyaret etmek isteyenler Venedik Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden kayıt yaptıracak ve ücrete tabiyse ödeme yaparak bir QR kodu alacak. Aşırı turizmle mücadele amacıyla başlatılan uygulamanın, kenti "eğlence parkı"na dönüştürdüğünü ve bunun AB'deki serbest dolaşım ilkesine ters düştüğünü savunanlar da var.