Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez: “Petrol yatırımlarının 1,4 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz”

Rodriguez, enerji sektörüne yönelik onlarca yıllık sıkı devlet kontrolünü sona erdiren Hidrokarbon Yasası reform tasarısının mecliste kabul edilmesinin ardından petrol yatırımlarının 2026'da yüzde 55 artacağını öngördüklerini söyledi.

"PETROL ÜRETİMİ AÇISINDAN BİR DEV HALİNE GELMELİYİZ"

Ülkede geçen yıl yaklaşık 900 milyon dolar olan yatırımların bu yıl özel sektörün katılımı ve kapsamlı yasal reformlarla 1,4 milyar dolara ulaşmasını beklediğini ifade eden Rodriguez, "Dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip ülkesiyken, üretim açısından bir dev haline gelmeliyiz." şeklinde konuştu.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'in, yabancı şirketlerin ülkenin petrol endüstrisine katılımını kolaylaştırmayı amaçlayan Hidrokarbon Yasası reform tasarısı, Mecliste ilk onayı almıştı.

Rodriguez, "Yer altındaki petrol işe yaramıyor. Koşullar, petrol üretimini artırmaya yönelik süreci engelliyorsa, gezegendeki en büyük petrol rezervlerine sahip olduğumuzu söylemenin ne faydası var?" değerlendirmesinde bulunmuştu.