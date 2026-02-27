Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez: ‘Tüm yaptırım ve abluka derhal kaldırılmalı’

Başkent Caracas'ta gerçekleştirilen bir etkinlikte açıklamalarda bulunan Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD'yi ülkesinin bir 'dostu ve ortağı' olarak tanımladı.

"SÜREGELEN TÜM YAPTIRIM VE ABLUKALAR DERHAL KALDIRILMALI"

İki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldığını belirten Rodriguez, Washington ile yeni bir iş birliği dönemi başlattıklarına vurgu yaparak, Trump yönetiminden süregelen tüm yaptırımların ve ablukanın derhal kaldırılmasını istedi.

Söz konusu ablukanın aynı zamanda doğrudan Venezuela gençliğini de hedef aldığını savunan Rodriguez, bu durumun en kısa zamanda son bulması gerektiğinin altını çizdi.

"VENEZUELA TARİH BOYUNCA ASLA BİR TEHDİT UNSURU OLMADI"

Trump'ın Venezuela hakkında kullandığı olumlu ifadelerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ileten Rodriguez, ülkelerinin tarih boyunca ABD veya başka bir ulus için asla bir tehdit unsuru oluşturmadığını vurguladı. Rodriguez, uluslararası arenada ABD ile her zaman dostluk ve iş birliğine dayanan jeopolitik bir yaklaşımı desteklediklerini kaydetti.