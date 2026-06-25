Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez’den Başkan Erdoğan’a teşekkür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Venezuela'da yaşanan depremler sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, "Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor, dost Venezuela halkına ve hükûmetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum." dedi.

Erdoğan, "Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a içten dayanışma sözleri nedeniyle teşekkür etti.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör