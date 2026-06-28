Venezuela kayıplarını arıyor

Venezuela'nın 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki çifte deprem felaketinde ölü sayısı 1430 kişiye yükseldi. BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, 51 bin kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Ancak bağımsız dijital veri tabanlarına yansıyan kayıp bildirimlerine göre bu rakamın çok daha yüksek seviyelere çıkması bekleniyor.

BUNA HAZIR OLMAZDINIZ

The Guardian'a konuşan çok katlı bir binada beş saat boyunca annesi Maria Eugenia'yı arayan 33 yaşındaki eski paramedik Rotny Bombard, "Acil durumlara hazırlıklısınızdır ama buna değil. Hiçbir şey sizi böyle bir şeye hazırlayamaz" ifadelerini kullandı. Bombard, ilk etapta hiçbir hükümet görevlisinin bölgeye gelmediğini söyledi. Yetersiz kaynaklara yönelik öfke büyürken, Venezuela Geçici Cumhurbaşkanı Delcy Rodriguez, yıkımın en ağır yaşandığı bölge olan La Guaira'da yaptığı açıklamada yaralı sayısının 3 bin 238 olduğunu söyledi.

ZAMANA KARŞI YARIŞ

Zamana karşı yarışan kurtarma ekipleri ise 243 kişiyi enkazdan kurtardıklarını açıkladı. Meksika, ABD, El Salvador, İsviçre, Kolombiya ve Türkiye dahil 861 gönüllünün ülkede arama kurtarma faaliyetlerini sürdürdüğünü, daha fazlasının yolda olduğunu açıkladı. Meclis Başkanı Jorge Rodriguez ise "Kurtarılan her kişi bir mucizedir" dedi ve felaketin boyutunu gizlemeyeceklerini vurguladı. Arama-kurtarma ekipleri için 72 saatlik kısıtlı sürede her saniye kritik önem taşıyor. Öte yandan, Uluslararası Göç Örgütü (IOM), depremlerin 7 milyona yakın insanı etkileyebileceğini, bunların yaklaşık 2 milyonunun başkent Caracas'ta yaşadığını bildirdi.