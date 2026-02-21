Venezuela petrolü ABD’ye gitmeye başladı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun 3 Ocak'ta kaçırılmasının ardından bu ülkenin petrol gelirleri de tamamen değişmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'dan aldıkları 50 milyon varil petrolün Texas'ın Houston kentine doğru yola çıktığını bildirdi. Venezuela'ya petrol konusunda "çok yardımcı olduklarını" belirten Trump, "Onların çok fazla petrolü var, bizim de var ama onlara çok yardımcı oluyoruz. 50 milyon varil petrol aldık, şu anda çok büyük gemilerle Houston'a doğru çok güzel bir şekilde taşınıyor" ifadelerini kullandı.