Venezuela’da altın madeninde facia: 14 ölü
Venezuela’da şiddetli yağışlar nedeniyle altın madeni çöktü. En az 14 işçi can verdi.
Venezuela'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle El Callao'da altın madeni çöktü.
Arama kurtarma ekipleri, ilk belirlemelere göre 14 madencinin hayatını kaybettiğini belirterek, maden kuyularındaki suların tahliye edilmesinin ardından, göçükte mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışmaların başlatıldığını aktardı.
Ekipler, kurtarma çalışmalarında diğer madencilerin ifadelerinden yararlandıklarını kaydetti.