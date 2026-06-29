Venezuela'da bir kez daha sallandı! 4,6 büyüklüğünde deprem
Venezuela'da geçen hafta meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından bir kez daha sallandı. Ülkenin kuzey açıklarında 4,6 büyüklüğünde yeni bir deprem kaydedildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinin (USGS) verilerine göre, Caraballeda kasabasının 27 kilometre kuzey açıklarında deprem meydana geldi.
Karayipler Denizi'nde 10 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntının 4,6 büyüklüğünde olduğu belirlendi.
HENÜZ HASAR BİLDİRİLMEDİ
Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, depremin ardından henüz hasar bildirilmediğini açıkladı.
Öte yandan, geçen hafta meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları da sürüyor.
ÖLÜ SAYISI 1450'YE ÇIKTI
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini bildirmişti.
USGS, ülkenin Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5; aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıklamıştı.
Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi verilmişti.