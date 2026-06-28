Venezuela’da can kaybı artıyor! Ölü sayısı 1450’ye ulaştı

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, 7,2 ve 7,5'lik iki depremin ardından arama-kurtarma ve yardım çalışmalarının devam ettiği ülkede ölü ve yaralı sayılarıyla ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Rodriguez, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1450'ye ulaştığını, 3 bin 150'den fazla kişinin ise yaralandığını belirtti.

Bugün itibarıyla 12 bin 721 kişinin deprem nedeniyle yerinden edildiğini kaydeden Rodriguez, 774 binanın da deprem nedeniyle çöktüğünü açıkladı.

Rodriguez, ülkede 25 binden fazla görevlinin arama-kurtarma çalışmaları için seferber olduğunu bildirdi.

Venezuela'da on binlerce kişinin hala kayıp olduğu tahmin ediliyor.