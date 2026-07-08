Venezuela’da kapsamlı seferberlik

Venezuela'da 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki depremin üstünden 13 gün geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 535'e yükselirken arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer yaraları sarmak ve yaşamı normale döndürmek amacıyla kapsamlı seferberlik çalışmalarını sürdürüyor. Yağmalama olaylarının ardından güvenlik önlemlerini artıran asker ve polisler, birçok noktada denetim yapıyor.

Başkent Caracas'taki Ulusal Panteon Meydanı ve San Carlos Kışlası çevresinde kurulan geçici barınma merkezlerinde, evleri tamamen yıkılan veya artçı sarsıntı korkusuyla evlerine giremeyen yaklaşık 1000 aileye barınma, gıda ve sağlık hizmeti sağlanıyor. Gönüllü berberler, öğretmenler, psikologlar ve doktorlar, çadır kentleri ziyaret ederek depremzedelere ücretsiz hizmet sunuyor ve gün boyunca onlara destek olmaya çalışıyor. Ülke için hayati öneme sahip Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı ile La Guaira Limanı'nın depremde hasar görmesinin ardından, ticaretin normale dönmesi için çalışma başlatıldı.