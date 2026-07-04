Venezuela'da sağlık sistemi çökebilir
Venezuela'nın kuzeyini 24 Haziran'da vuran 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 1595'e yükseldiği, yaralı sayısı ise 12 bin 400'e ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sağlık Acil Durumları Direktörü Ciro Ugarte, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Ugarte, sağlık riskleri açısından daha geniş nüfusun yanı sıra özellikle şu anda barınaklarda yaşayan insanlar için kızamık, difteri ve boğmaca gibi aşıyla önlenebilir hastalıkların yanı sıra vektör ve su kaynaklı hastalıkların salgın riskinin arttığını belirtti. Venezuela'daki depremin etkileri sürerken bu kez Asya'da da iki büyük sarsıntı yaşandı. Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde Japonya'da ise 6.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. İki ülkede de ölen ve yaralanan olmadı.