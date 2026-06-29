Venezuela’da sarsıntılar sürüyor: 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, depremin ardından henüz hasar bildirilmediğini açıkladı. Öte yandan, geçen hafta meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları da sürüyor.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinin (USGS) verilerine göre, Caraballeda kasabasının 27 kilometre kuzey açıklarında deprem meydana geldi. Karayipler Denizi'nde 10 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntının 4,6 büyüklüğünde olduğu belirlendi.

ÖLÜ SAYISI 1450'YE ÇIKTI

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini bildirmişti.

USGS, ülkenin Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5; aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıklamıştı.

Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi verilmişti.

Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1450'ye, yaralı sayısı 3 bin 150'nin üstüne çıkarken, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Depremlerin ardından kaybolduğu yakınları tarafından bildirilen kişi sayısı 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçmişti.