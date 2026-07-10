Venezuela’daki depremlerde can kaybı 3 bin 899’a yükseldi

Yetkililer ve gönüllüler tarafından 86 bin 794 aileye insani yardım ulaştırıldığını belirten Rodriguez, 89 geçici çadır kampında 16 bin 892 ailenin misafir edildiğini dile getirdi.

Rodriguez, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 88 artarak 3 bin 899'a yükseldiğini, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu açıkladı.

ABD Tarım Bakanlığı Müsteşarı Luke Lindberg ile Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Ryan Shrum'un teslim ettiği yardımlar, Global Empowerment Mission (GEM) aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Öte yandan Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO/OPS), depremlerin ardından sağlık alanındaki çalışmaların kritik bir aşamaya girdiğini belirterek, acil durumun halen devam ettiğini bildirdi.

PAHO, acil durum kapsamında ihtiyaç duyulan 24 milyon doların şu ana kadar yaklaşık 9 milyon dolarının aktif hale getirildiğini kaydederek, "Müdahale süreci, sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi, istikrarın sağlanması ve erken toparlanma çalışmalarına odaklanan yeni ve kritik bir aşamaya girdi." açıklamasını yaptı.

Organizasyonun Direktörü Jarbas Barbosa, bu büyüklükteki bir felaketin ardından en büyük risklerin genellikle sağlık hizmetlerinin kesintiye uğraması, aşırı kalabalıklaşma, temiz suya erişim ve aşılama süreçleriyle ilgili olduğunu vurguladı.