Venezuela’daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından son duruma ilişkin açıklama yaptı. Depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 295'e yükseldiğini bildiren Rodriguez, yaralı sayısının ise 11 binden fazla olduğunu belirtti.