Venezuela’dan ABD’ye sahte video tepkisi: Gemiye yapılan saldırı uydurmadır

Devlet televizyonu VTV'ye konuşan Venezuela İçişleri, Adalet ve Barış Bakanı Diosdado Cabello, Karayipler'deki Venezuela açıklarında bir gemiye düzenlenen saldırıya ilişkin görüntülerin gerçek olmadığını söyledi.

Cabello, paylaşılan videonun yapay zekayla üretilmiş sahte bir içerik olduğunu düşündüklerini ve Washington yönetiminin bunu "uyuşturucu kaçakçılarına operasyon" olarak gösterip kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bir materyal servis ettiğini söyledi.

ABD'nin Venezuela'dan ayrılan ve uyuşturucu yüklü olduğunu iddia ettiği gemi saldırısına ilişkin videoya dikkati çeken Cabello, "ABD'nin en son uydurduğu şey budur. ABD, yalanlarla Bolivarcı devrimden kurtulmak istiyor. Beyaz Saray, askeri müdahaleyi haklı çıkarmak için uyuşturucu kaçakçılığı argümanını kullanıyor." dedi.

Uyuşturucu yüklü gemiye düzenlenen saldırıda 11 kişinin öldüğü haberine değinen Cabello, "11 kişiyi öldürdüklerini övünçle duyuruyorlar. Bu çok hassas bir konu. Peki ya savunma hakkı? Bazı şeyler net değil. Şüpheler ortaya çıkmaya başlasa da henüz cevaplar görünmüyor." yorumunda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Karayipler'in güneyinde, Venezuela'dan ayrılan uyuşturucu yüklü gemiye düzenlediği saldırıda 11 kişinin öldürüldüğünü söylemişti.