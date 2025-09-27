Venezuela’dan BM’de sert çıkış: Gazze’deki soykırım durdurulsun
Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Gazze’de devam eden İsrail soykırımının derhal sona ermesi çağrısında bulundu. Gil, kahramanca direnen Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını vurguladı.
BM Genel Kurulu'nda söz alan Gil, "Kahraman Filistin halkıyla dayanışma içindeyiz ve İsrail'in Siyonist rejiminin soykırımının sona ermesini talep ediyoruz" dedi.
KÜRESEL GÜÇLERİN İŞGALLERİNİ HATIRLATTI
Venezuela Dışişleri Bakanı, konuşmasında küresel güçlerin yıllardır sürdürdüğü işgalleri hatırlatarak, "Irak'ın işgaline, Libya'nın bombalanmasına, Afganistan'ın 20 yıllık işgaline tanık olduk. Bugün aynı güçler Venezuela'yı hedef gösteriyor" ifadesini kullandı.
"ABD SAHTE İDDİALARLA SALDIRI HAZIRLIĞINDA"
ABD'nin Karayipler'deki askeri hareketliliğine dikkat çeken Gil, Venezuela'nın nükleer silah sahibi olmadığını belirterek, "Buna rağmen bize saldırmak için akıl almaz iddialar üretiyorlar. Asıl amaçlarının Venezuela'da rejim değişikliği sağlamak ve ülkemizin zenginliklerini ele geçirmek olduğunu biliyoruz" dedi.
İRAN, RUSYA VE KÜBA'YA DESTEK
Gil, konuşmasında ülkesinin İran, Rusya ve Küba ile dayanışma içinde olduğunu vurguladı. İran'ın toprak bütünlüğüne yönelik saldırıları kınadıklarını, Küba'ya uygulanan ablukanın kaldırılmasını istediklerini ve Rusya'nın neonazizme karşı mücadelesine destek verdiklerini belirtti.