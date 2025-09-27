Venezuela’dan BM’de sert çıkış: Gazze’deki soykırım durdurulsun

"ABD SAHTE İDDİALARLA SALDIRI HAZIRLIĞINDA"

ABD'nin Karayipler'deki askeri hareketliliğine dikkat çeken Gil, Venezuela'nın nükleer silah sahibi olmadığını belirterek, "Buna rağmen bize saldırmak için akıl almaz iddialar üretiyorlar. Asıl amaçlarının Venezuela'da rejim değişikliği sağlamak ve ülkemizin zenginliklerini ele geçirmek olduğunu biliyoruz" dedi.

İRAN, RUSYA VE KÜBA'YA DESTEK

Gil, konuşmasında ülkesinin İran, Rusya ve Küba ile dayanışma içinde olduğunu vurguladı. İran'ın toprak bütünlüğüne yönelik saldırıları kınadıklarını, Küba'ya uygulanan ablukanın kaldırılmasını istediklerini ve Rusya'nın neonazizme karşı mücadelesine destek verdiklerini belirtti.