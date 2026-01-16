Venezuelalı muhalif lider Machado: "Trump'a Nobel'i takdim ettim"
Venezuelalı muhalif lider Machado, Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklamada bulunan Machado, "Nobel'i Trump'a takdim ettim" dedi. Öte yandan görüşme öncesi Beyaz Saray'dan, "Trump bu görüşmenin çok olumlu geçmesini bekliyor" ifadelerine yer verilmişti.
Venezuelalı lider Machado, Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklamada bulunan Machado," ABD Başkanı Trump ile görüşmemiz çok iyi geçti, kendisine Nobel Barış Ödülü'nü takdim ettim" dedi.
BEYAZ SARAY GÖRÜŞMEYİ DUYURMUŞTU
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Venezuela'daki son duruma ve Trump-Machado görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump'ın an itibarıyla Venezuelalı muhalif lider Machado ile basına kapalı toplantıda bir araya geldiğini kaydeden Leavitt, Trump'ın bu görüşmenin çok olumlu geçmesini beklediğini vurguladı.
Leavitt ayrıca, Trump'ın, "Machado'nun Venezuela'da iktidarın başına geçecek kadar saygınlığının ve gücünün olmadığı" yönündeki düşüncesinin halen geçerli olduğunu da söyledi. Görüşmenin devam ettiğini belirten Leavitt, görüşmeden çıkacak sonucun kamuoyuna yansıyacağını kaydetti.