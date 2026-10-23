Veri ihlaline 25 milyar dolarlık ceza

Bünyesinde Instagram, Facebook ve Whatsapp'ı bulunduran Meta şirketine bir tarihi ceza daha kesildi. ABD merkezli sosyal medya şirketi Meta, bu kez de kullanıcıları gizlilik ve içerik denetimi politikaları konusunda yanılttığı gerekçesiyle suçlu bulundu. Daha önce de çocukları ekran bağımlısı yapmaktan ceza ödemeyi kabul eden Meta'ya bu son dava da ABD'de açıldı. ABD'nin New Mexico eyaletinde bir mahkeme, kullanıcıları gizlilik ve içerik denetimi politikaları konusunda yanılttığı gerekçesiyle sosyal medya şirketi Meta'nın eyalete 25 milyar dolar ceza ödemesine hükmetti. Yargıç, eyalet yasaları uyarınca 219 milyar doları aşan bir cezanın uygulanabilir olduğunu tespit etmesine karşın, bu miktarı 25 milyar dolara düşürdü.

SİLİKON VADİSİ'NE NET MESAJ

New Mexico Başsavcısı Raul Torrez, düzenlediği basın toplantısında, "Bu karar, Silikon Vadisi'ne bir işaret, açık ve net bir mesaj olmalı" ifadesini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör