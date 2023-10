Vicdanlar ayakta

İşgalci İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki tüm katliamlarında ABD ve Avrupalı ülkelerin tam desteğini gördü. İkiyüzlü Batı, Filistin'e yönelik her türlü barışçıl desteği ise yasaklıyor. Ancak dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi sesini yükseltiyor.ABD'nin Filistin konusundaki tavrını eleştiren gazeteciler, medyanın objektifliğini tartışıyor.İsrailli gazeteci Amira Hass, "Gazze'deki katliama sessiz kalmayın" mesajı verdi.İsrail medyasından Gideon Levy, uluslararası medya aracılığı ile İsrail lehine düzenlenen kampanyayı hedef aldı. "Çok işgal gördüm. İsrail'in işgalinden daha uzun sürenleri de gördüm. Ancak işgalcinin kendisini kurban olarak gösterdiği tek bir işgal görmedim" dedi.CNN muhabiri Arwa Damon, "Medyada Gazze Şeridi'nde yaşananların yansımasını, insanlık dışı bir çılgınlığın ilanı olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.Amerika, İsrail ve bazı Avrupa ülkelerinden aktivistler, sanatçılar, seslerini yükseltti.Susan Sarandon, Cate Blanchet, Mahershala Ali, Oscar Isacs, Sandra Oh ve Mark Ruffalo listedeki isimlerden...Konuşması izlenme rekorları kıran Mısırlı komedyen Besim Yusuf "İsrail, kendini mağdur gösteriyor, insanları kuşatma altına alıp 7/24 bombalıyor. Bu politika ile mücadele zor ama pes etmeyeceğiz" dedi.Katliamlarda İsrail'e her türlü desteği veren ABD, medyaya da ayar vermeye çalışıyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katarlı yetkililerle yaptığı görüşmede Al Jazeera kanalının "tonunu düşürmesini" istedi. İsrail de kara saldırıları boyunca Al Jazeera'nin Gazze'den yayın yapmasını engellemek isitiyor.İsrailBaşbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye kara harekâtı için "Hamas'a karşı Yeşaya kehanetini göreceğiz" ifadelerini kullandı. Tevrat'ın "Yeşaya kehaneti"ne göre Nil ve Fırat arasındaki topraklar Yahudilerin eline geçiyor.İşçiPartisi, Müslümanlar için 'güvenli liman' olmaktan çıktı. Parti lideri Keir Starmer'ın işgalcilere, Gazze'nin su ve elektriğinin kesilmesine destek vermesi üzerine çok sayıda partili Müslüman belediye başkanlı ve belediye meclis üyesi istifa etti. İşçi Partisi'nde adeta bir deprem etkisi yapan istifalar nedeniyle parti lideri Starmer istifa edebilir./ LONDRAİspanya'da Öğrenciler Sendikası'nın çağrısıyla ülke genelinde ders bırakan üniversite ve lise öğrencileri Filistin'e destek verdi.ABD'de, barış yanlısı Yahudi gruplar, İsrail'in Gazze operasyonunu durdurması için gösterilerini sürdürürken bir grup protestocu, başkent Washington'da bazı Kongre üyelerinin odalarında oturma eylemi gerçekleştirdi.Avustralya'da bir hukuk firması, Başbakan Antony Albanese ve bazı bakanlar hakkında, İsrail'e "şartsız" desteklerini sürdürmeleri halinde "ulusal ve uluslararası yasaları ihlal ettikleri" gerekçesiyle dava açma tehdidinde bulundu.Filistin bayrağı."Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak" sloganı.Sosyal medyada Gazze'ye destek paylaşımı.Toplu taşımalarda "Özgür Filistin" anonsu yapmak."Filistin'de barış" pankartı taşımak."İsrail savaş suçu işliyor' demek."Netanyahu suçlu" demek.Haberlerde "Filistinliler öldürüldü" demek yasak. ABD ve Avrupa medyasında "Filistinli öldü" denilirken, "İsrailli öldürüldü" deniliyor.Kuran yakmak."İslami terör" demek."Filistinliler hayvan" demek."Gazzeli çocuklar terörist" demek.PKK bayrakları serbest.Türk bayrağının yakılması.Münih Güvenlik Konferansı Başkanı ve Angela Merkel'in eski danışmanı Christoph Heusgen, katıldığı TV programında İsrail'i eleştirince topa tutuldu. İsrail'in öfke ve nefretle aşırı tepki verdiğini belirten Heusgen, Gazze'ye planlanan kara harekâtına da karşı çıktı, iki devletli diplomatik çözümü İsrail'in engellediğini söyledi. Bu sözlerden sonra Yeşiller Partisi Milletvekili ve Alman-İsrail Topluluğu Başkanı Volker Beck, Heusgen'e 'deli' diyerek hakarette bulundu.İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik katliamlarında bugün 21'inci gün. İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının son 24 saatte 481 artarak 2 bin 913'ü çocuk olmak üzere 7 bin 28'e yükseldi. İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 250 hava saldırısı düzenledi.İşgalci İsrail ordusu, Hamas'ın Gazze'de tuttuğu rehine sayısının 224 olduğunu açıkladı. Daha önceki açıklamada 222 rehine olduğu belirtilmişti. Hamas bugüne kadar 4 rehineyi serbest bıraktı.İsrail ordusu, önceki gece abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyine tanklarla "nokta operasyonu" düzenledikten sonra askerlerinin İsrail topraklarına geri döndüğünü bildirdi. İsrail güçlerinin saldırıların sonraki aşamalarına (kara harekâtı) hazırlık olarak Gazze'ye girdiği ifade edildi.