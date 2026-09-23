Vietnam Devlet Başkanı To Lam’dan Filistin’e destek: Kendi kaderlerini tayin etmeliler

Vietnam Devlet Başkanı To Lam, New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda konuştu.

Ulusların kendi kaderini tayin hakkına işaret eden To Lam, "Vietnam, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını ve iki devletli çözümü desteklemektedir. Bu çözüm, bağımsız bir Filistin Devleti'nin, uluslararası hukuka ve ilgili BM kararlarına uygun olarak İsrail Devleti ile barış içinde bir arada var olmasını öngörmektedir." ifadesini kullandı.

To Lam, tüm çatışmalarda sivillerin korunması, uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi ve insani yardıma erişimin sağlanması gerektiği hatırlatmasında bulundu.