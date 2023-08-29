Vietnam Tayvan arasında egemenlik tartışması devam ediyor

Pham, söz konusu tatbikatların "bölgedeki barışı ve deniz güvenliğini tehdit ettiğini" kaydederek Güney Çin Denizi'nde "halihazırda karışık olan" durumu daha da zorlaştırdığını söyledi.

Tayvan'dan, Itu Aba Adası civarındaki yangın tatbikatlarını durdurmasını isteyen Sözcü Pham, "Vietnam olarak, Tayvan'ın bölgedeki faaliyetlerine karşı çıkıyor ve buna benzer ihlalleri tekrarlamamasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tayvan tarafından kontrol edilen ve Taiping Adası olarak da anılan Itu Aba Adası, Güney Çin Denizi'ndeki Spratly Takımadaları içinde en büyüğü olarak biliniyor.

Çin, Vietnam ve Filipinler'in üzerinde hak iddia ettiği Ada, Tayvan sahil güvenliği tarafından geçici bir kuvvetle korunuyor.