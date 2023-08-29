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Giriş Tarihi: 29.8.2023 12:23

Vietnam Tayvan arasında egemenlik tartışması devam ediyor

Vietnam, Tayvan'ın Güney Çin Denizi'ndeki yangın tatbikatlarını durdurması talebinde bulundu.

AA
Vietnam Tayvan arasında egemenlik tartışması devam ediyor

Vietnam Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'ın, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı Spratly Adalarının bir parçası olan Itu Aba Adası etrafında yaptığı yangın tatbikatlarını durdurmasını istedi. Vietnam News'in haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pham Thu Hang, Tayvan'ın Itu Aba Adası çevresinde yangın tatbikatı yapmasının, Vietnam'ın "bölgedeki egemenliğini ihlal ettiğini" belirtti.

Pham, söz konusu tatbikatların "bölgedeki barışı ve deniz güvenliğini tehdit ettiğini" kaydederek Güney Çin Denizi'nde "halihazırda karışık olan" durumu daha da zorlaştırdığını söyledi.

Tayvan'dan, Itu Aba Adası civarındaki yangın tatbikatlarını durdurmasını isteyen Sözcü Pham, "Vietnam olarak, Tayvan'ın bölgedeki faaliyetlerine karşı çıkıyor ve buna benzer ihlalleri tekrarlamamasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tayvan tarafından kontrol edilen ve Taiping Adası olarak da anılan Itu Aba Adası, Güney Çin Denizi'ndeki Spratly Takımadaları içinde en büyüğü olarak biliniyor.

Çin, Vietnam ve Filipinler'in üzerinde hak iddia ettiği Ada, Tayvan sahil güvenliği tarafından geçici bir kuvvetle korunuyor.

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Vietnam Tayvan arasında egemenlik tartışması devam ediyor
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