Vietnam’da doğal afet faciası: 10 ölü
Vietnam’ın orta kesimleri şiddetli yağışların etkisi altına girdi. Sel ve heyelan felaketi nedeniyle şu ana kadar 10 kişi can verdi.
Yerel yetkililerin açıklamalarına göre, Vietnam'ın liman kenti Danang'da sel nedeniyle 6 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.
4 kişinin hala kayıp olduğu kentte, çok sayıda evin yanı sıra mahsuller ve binlerce hayvan selden etkilendi.
Hue kentinde de 1 kişi sel nedeniyle hayatını kaybederken, 5 yaşındaki bir kız çocuğu kayboldu.
Quang Ngai eyaletinde ise 120'den fazla heyelan meydana gelirken, en az 3 kişi yaşamını yitirdi.
ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR
Sel ve heyelanlar nedeniyle bazı yollar kapanırken, çok sayıda kişi araçlarında mahsur kaldı.
Vietnam Meteoroloji Dairesinden dün yapılan açıklamada, Hue kentindeki yağış miktarının 24 saatte rekor seviyeye ulaştığı belirtilmişti.
UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Hoi An Antik Kenti'nde ise sel suları yükselirken, bölgedeki turistler kayıklar yardımıyla tahliye edilmişti.
Ayrıca, başkent Hanoi ile Ho Chi Minh kenti arasındaki tren seferlerinin şiddetli yağışlar yüzünden askıya alınmasıyla binlerce yolcu olumsuz etkilenmişti.