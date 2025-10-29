Vietnam’da doğal afet faciası: 10 ölü

Yerel yetkililerin açıklamalarına göre, Vietnam'ın liman kenti Danang'da sel nedeniyle 6 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

4 kişinin hala kayıp olduğu kentte, çok sayıda evin yanı sıra mahsuller ve binlerce hayvan selden etkilendi.

Hue kentinde de 1 kişi sel nedeniyle hayatını kaybederken, 5 yaşındaki bir kız çocuğu kayboldu.

Quang Ngai eyaletinde ise 120'den fazla heyelan meydana gelirken, en az 3 kişi yaşamını yitirdi.