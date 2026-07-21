Vietnam’da feci kaza: Yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp alev aldı! 7 ölü

Vietnam'da yataklı yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Alevlere teslim olan otobüste 7 kişi can verdi.

Vietnam’da feci kaza: Yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp alev aldı! 7 ölü
AA

Vietnam News gazetesinin haberine göre yetkililer, Vietnam'ın Dong Nai bölgesinde yataklı yolcu otobüsünün henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarındaki bariyerlere çarptığını açıkladı.

Çarpmanın ardından otobüste yangın çıktığını belirten yetkililer, kazada ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü bilgisini paylaştı.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#VİETNAM

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