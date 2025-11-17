Vietnam’da feci kaza: Yolcu otobüsü heyelana kapıldı

Hayatını kaybedenlerden 2'sinin hala göçük altında olduğunu belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Olayda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı.

Vietnam News internet sitesinin haberine göre, Khanh Hoa eyaletinde 32 kişiyi taşıyan bir yolcu otobüsü, heyelan nedeniyle göçük altında kaldı.

Şiddetli yağışlar sonucu su seviyelerinin yükselmesi nedeniyle bazı yollar sular altında kalırken, Hue kentinde eğitime bir gün ara verildi.

Birkaç gün daha sürmesi beklenen yağışların sel ve toprak kaymalarına yol açabileceği konusunda uyarı yapıldı.