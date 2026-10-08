Vietnam’da kan donduran operasyon! Kesilecek 2 bin 700 kedi ele geçirildi

Vietnam'da 2 binden fazla kediyi çalan şebekeye operasyon düzenlendi. Vietnam Kamu Güvenliği Bakanlığı, Ho Chi Minh kentinde kesilip satılmak üzere 2 bin 700 kediyi çaldıkları iddia edilen 12 kişinin polis tarafından gözaltına alındığını bildirdi.

KEDİ TUZAKLARI, KAFESLER VE TÜY YOLMA EKİPMANLARI ELE GEÇİRİLDİ

Bakanlık, şüphelilerin yaşlarının 16 ile 39 arasında değiştiğini ve kedileri gıda sektörüne satmak amacıyla çalma suçlamasıyla suçlandıklarını belirterek, baskınlar sırasında kedi tuzakları, kafesler ve tüy yolma ekipmanlarının ele geçirildiğini aktardı.

Baskınlar sırasında onlarca kedinin polis ekiplerince kurtarıldığını bildiren Bakanlık, operasyonun mahalle sakinlerinin gece saatlerinde evcil kedilerinin kaybolmasına yönelik şikayetleri üzerine gerçekleştirildiğini kaydetti.

ŞEBEKE GECELERİ KEDİLERİ ÇALIYORDU

Polis, örgüt lideri olduğu değerlendirilen 39 yaşındaki Luu Thanh Binh'in kedi yakalamak üzere gençleri örgüte kazandıran birkaç suç ortağıyla birlikte hareket ettiğini açıklayarak, kullanılan tuzakların da Binh tarafından temin edildiğini bildirdi.

Şebekenin çoğunlukla saat 23.00 ile 04.00 arasında faaliyet gösterdiğini aktaran polis, şebekenin evcil kedi bulunan evlerin dışına balık yemi ve tuzaklar yerleştirdiğinin belirlendiğini belirterek, yakalanan hayvanların hızlıca satış noktalarına nakledildiğini aktardı.

Polis ekipleri kurtarılan kedilerden 13'ünü sahiplerine teslim ederken, geriye kalan hayvanların ise sahipleri tespit edilene kadar "HavePaws" adlı hayvan örgütü tarafından koruma altına alındığı bildirildi.

VİETNAM'DA KEDİ ETİ TÜKETİMİ DEVAM EDİYOR

Kedi eti, özellikle kırsal bölgeler olmak üzere Vietnam'ın bazı kesimlerinde halen tüketiliyor. Pazarda zaman zaman "minyatür kaplan" olarak adlandırılan kedi etinin, bazı tüketiciler tarafından şifalı olduğuna inanılıyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör