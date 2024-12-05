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Giriş Tarihi: 5.12.2024 14:50

Vietnam’da korkunç olay: Askeri tatbikat faciaya neden oldu

Vietnam’da düzenlenen askeri tatbikat felaketi beraberinde getirdi. Eğitim sırasında gerçekleşen patlamada 12 asker yaşamını yitirdi.

İHA
Vietnam’da korkunç olay: Askeri tatbikat faciaya neden oldu

Vietnam'ın Dong Nai eyaletinde gerçekleştirilen askeri tatbikat sırasında facia yaşandı. Ülkenin resmi yayın kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, pazartesi günü askeri atış poligonundaki eğitim anında meydana gelen patlamada 12 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bazı askerlerin cansız bedenlerinin henüz bulunamadığı ve arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Patlamanın nedeni henüz açıklanmazken, yetkililere göre askerlerin mühimmat taşıdığı sırada yıldırım düşmesi nedeniyle patlayıcıların infilak ettiği tahmin ediliyor.

Savunma Bakanlığı, olayla ilgili acil soruşturma talimatı verdi.

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Vietnam’da korkunç olay: Askeri tatbikat faciaya neden oldu
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