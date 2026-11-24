Vietnam'ın başkenti Hanoi'de korku dolu anlar yaşandı. Kentin Dong Da bölgesindeki tek katlı bir restoranda yerel saatle 08.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Vietnam basınının aktardığı bilgilere göre, gaz kaçağının yol açtığı değerlendirilen patlamanın ardından restoran binası kısmen yıkılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.