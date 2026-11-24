Vietnam’da restoran havaya uçtu! 6 ölü
Vietnam’ın başkenti Hanoi’de gaz kaçağından kaynaklandığı değerlendirilen patlama, çevrede büyük yıkıma yol açtı. Restoranın kısmen çöktüğü olayda en az 6 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. Patlamanın enkazı 20 metrelik alana yayıldı.
Vietnam'ın başkenti Hanoi'de korku dolu anlar yaşandı. Kentin Dong Da bölgesindeki tek katlı bir restoranda yerel saatle 08.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Vietnam basınının aktardığı bilgilere göre, gaz kaçağının yol açtığı değerlendirilen patlamanın ardından restoran binası kısmen yıkılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
ÇOK SAYIDA BİNA HASAR GÖRDÜ
Hanoi polisi, patlamanın etkisiyle bölgedeki yaklaşık 10 bina ile çok sayıda taşıtta hasar meydana geldiğini açıkladı. Oluşan enkazın 20 metrelik bir alana yayıldığı kaydedildi.
Bölgede yürütülen çalışmalar sonucunda en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığı belirlendi.
Hasar gören bazı binalarda yaşayan sakinlerin ise tahliye edildiği aktarıldı.
Patlamanın kesin nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.