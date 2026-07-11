Vietnam’da sürat teknesi alabora oldu: 15 Hint turist öldü

Vietnam'da An Thoi Limanı'na gitmek üzere Hon May Rut Ngoai adasından ayrılan ve 32 Hint turist ile 4 mürettebat üyesinin bulunduğu sürat teknesi, Phu Quoc adası yakınlarında alabora oldu.

21 KİŞİ KURTARILDI

Bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Faciada 15 turist hayatını kaybederken, 21 kişi kurtarıldı. Hindistan'ın Hanoi Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, kazanının nedeninin araştırıldığı ifade edildi.

Tayland Körfezi'nde yer alan Phu Quoc, Vietnam'ın en bilinen plaj destinasyonlarından biri. Hon May Rut Adası ise Phu Quoc'un yaklaşık 10 kilometre güneyinde yer alıyor. Her iki nokta da beyaz kumlu plajları ve berrak yeşil suları ile her yıl milyonlarca turist çekiyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör