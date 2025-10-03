Vietnam’da tayfun bilançosu ağırlaşıyor: 51 ölü, 164 yaralı

Şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle oluşan maddi zararın 435,8 milyon dolardan 603 milyon dolara yükseldiği kaydedildi.

Hükümete bağlı afet yönetimi ajansının raporuna göre, tayfunda yaşamını yitirenlerin sayısı 51'e yükselirken, yaralı sayısı 164 oldu. Kayıp olarak bildirilen kişi sayısının ise 14 olduğu belirtildi.

Tayfunun yollara, okullara ve resmi dairelere ciddi şekilde zarar verdiği, elektrik şebekelerinde arızalara yol açtığı, on binlerce ailenin elektriksiz kaldığı aktarıldı.

EVLER VE TARIM ALANLARI BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ

Afet nedeniyle 230 binden fazla evin zarar gördüğü ya da su altında kaldığı, yaklaşık 89 bin hektarlık pirinç ve diğer tarım ürünlerinin yok olduğu bildirildi.