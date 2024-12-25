Vietnam’da yeni sosyal medya yasası: Yasa dışı içerikler kaldırılacak

SADECE DOĞRULANMIŞ HESAPLAR YAYIN AÇABİLECEK

Sosyal medya şirketlerinin etkilenmesinin yanı sıra, yeni yasalar aynı zamanda 18 yaş altındakilerin oyun bağımlılığını önlemek amacıyla oyun oynamasına kısıtlama da getiriyor.

Oyun yayıncılarının, oyun oturumu başına bir saatlik ve tüm oyunlar için günde en fazla 180 dakikadan fazla olmayan bir zaman sınırı uygulaması bekleniyor.

Kararnamede ayrıca yalnızca doğrulanmış hesapların canlı yayın yapabileceği belirtiliyor.

90 milyondan fazla nüfusa sahip Vietnam'da büyük bir kesim sosyal medyayı kullanıyor. Bakanlık, Facebook'ta yaklaşık 65 milyon, YouTube'da 60 milyon ve TikTok'ta 20 milyon kullanıcı olduğunu tahmin ediyor.