Vietnam’da yeni sosyal medya yasası: Yasa dışı içerikler kaldırılacak

Vietnam'da 147 numaralı yeni internet düzenlemesi kapsamında Instagram ve TikTok gibi sosyal medya platformlarını kullanan kullanıcıların kimliklerini doğrulamaları gerekecek.
Yeni yasalara göre, sosyal medya platformları, kullanıcıların hesaplarını telefon numaraları veya Vietnam kimlik numaraları üzerinden doğrulamalı ve bu bilgileri tam adları ve doğum tarihleriyle birlikte saklamak zorunda.
Noel'de yürürlüğe girecek yasayla birlikte, Vietnam'da faaliyet gösteren teknoloji devleri artık kullanıcı verilerini talep üzerine yetkililere verecek ve yasa dışı içerikler barındıran paylaşımları 24 saat içinde kaldıracak.
Enformasyon ve İletişim Bakanlığı'ndan Le Quang Tu Do, devlet medyasına yaptığı açıklamada, "147 sayılı kararnamenin siber alanda toplumsal düzeni, ulusal güvenliği ve ulusal egemenliği korumak amacıyla yürürlüğe gireceğini" bildirdi.
SADECE DOĞRULANMIŞ HESAPLAR YAYIN AÇABİLECEK
Sosyal medya şirketlerinin etkilenmesinin yanı sıra, yeni yasalar aynı zamanda 18 yaş altındakilerin oyun bağımlılığını önlemek amacıyla oyun oynamasına kısıtlama da getiriyor.
Oyun yayıncılarının, oyun oturumu başına bir saatlik ve tüm oyunlar için günde en fazla 180 dakikadan fazla olmayan bir zaman sınırı uygulaması bekleniyor.
Kararnamede ayrıca yalnızca doğrulanmış hesapların canlı yayın yapabileceği belirtiliyor.
90 milyondan fazla nüfusa sahip Vietnam'da büyük bir kesim sosyal medyayı kullanıyor. Bakanlık, Facebook'ta yaklaşık 65 milyon, YouTube'da 60 milyon ve TikTok'ta 20 milyon kullanıcı olduğunu tahmin ediyor.