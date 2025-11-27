Vietnam’dan Filistin’e destek mesajı: ’Filistin’de iki devletli çözümü destekliyoruz’

Vietnam'ın, Filistin halkının bağımsızlık ve self-determinasyon mücadelesine her zaman destek verdiğini kaydeden Trung, ülkesinin Gazze'nin yeniden inşa sürecinde aktif rol almaya hazır olduğunu ifade etti.

AĞABEKYAN: AYNI MÜCADELEYİ VERDİK

Filistin Dışişleri Bakanı Ağabekyan ise Vietnam ile Filistin'in ulusal bağımsızlık açısından ortak bir tarihe ve hedefe sahip olduğunu söyleyerek Vietnam'ın desteğinin devamını beklediklerini dile getirdi.

VİZE MUAFİYETİ ANLAŞMASI İMZALANDI

Görüşme kapsamında ayrıca iki ülke arasında, diplomatik pasaportu olan kişiler için vize muafiyeti anlaşması imzalandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da yapılan müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.